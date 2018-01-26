أبدت وزارة الخارجية السعودية امتعاضها من زيارة وزير الدولة الكويتي لشؤون الشباب خالد الروضان لقطر ولقائه بأميرها تميم بن حمد آل ثاني ، واصفة إياها بالـ "الإساءة وتشويه لعلاقة البلدين" ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

واعتبر وكيل وزارة الخارجية السعودي عادل المرداد هذه الخطوة بأنها "سلوك مرفوض ومستهجن لأنه يخالف موقف الحكومة الكويتية المحايد من الأزمة ويمس بالعلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين" .

من جهة أخرى، كان رئيس اللجنة الأولمبية السعودي آل الشيخ قد وصف الوزير الكويتي بـ" المرتزق " كتعليق على قيامه بزيارة قطر.

وفي ذات السياق، أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن أسف بلاده وعتبها على السعودية بسبب الإساءة التي أقدم عليها آل الشيخ بحق وزير كويتي.

يُشار إلى أن زيارة الوزير الكويتي أحدثت بلبلة في الأوساط الإعلامية، حيث تداولت وسائل إعلامية أنباء حول استدعاء الرياض للسفير الكويتي لديها للنظر في أمر الزيارة، وهو الأمر الذي نفته الخارجية الكويتية.