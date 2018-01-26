تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي خطير آخر وإسترجاع بندقية رشاشة بمنظار وكمية من الذخيرة ، لترتفع حصيلة عدد الإرهابيين المقضي عليهم إلى 8 حسب ما ورد في بيان لذات الوزارة.

وجاء في البيان " تبعا للعملية التي تم فيها القضاء على سبعة 07 إرهابيين خطيرين صباح هذا اليوم 26 جانفي 2018 بمنطقة الرخوش ببلدية ششار ولاية خنشلة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي خطير آخر وإسترجاع بندقية رشاشة بمنظار وكمية من الذخيرة".



وحسب ذات البيان تبقى العملية متواصلة إلى الآن.

وسبق أن أورد بيان سابق أن العملية مكنت من استرجاع خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بندقية بمنظار، بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، 14 مخزنا مملوءة للذخيرة، أربع قنابل يدوية".