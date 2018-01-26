شهدت مباراة برشلونة وإسبانيول، الخميس، في دور الـ 8 لكأس ملك إسبانيا تسجيل البلوغرانا للهدف رقم 4000 خلال المباريات الرسمية على أرضية ملعب "كامب نو".

وجاء الهدف التاريخي بأقدام نجم الفريق ليونيل ميسي، حيث كان هدف الفوز والتأهل لنصف نهائي المسابقة على حساب الغريم اللدود إسبانيول.

المباراة شهدت أيضا تحقيق الفريق للفوز رقم 1150 على ملعبه الذي جرى افتتاحه رسميا في سبتمبر 1957.

وتوزعت أهداف برشلونة على ملعبه بواقع 2765 هدفا في الدوري الإسباني، و508 أهداف في مباريات كأس الملك، و663 هدفا في المنافسات الأوروبية المختلفة، بجانب 39 هدفا في مباريات كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى 25 هدفا في كأس الدوري الإسباني التي لم تستمر سوى 4 سنوات فقط وتوقفت عام 1986.