انتقلت إلى رحمة الله المجاهدة قمار محجوبة أرملة المجاهد كريم بلقاسم عن عمر ناهز 87 سنة حسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة نقلا عن وزارة المجاهدين.

وسيتم تشجيع جنازة المرحومة اليوم الجمعة بعد صلاة العصر بمقبرة العالية .

وأمام هذا المصاب الجلل عبر وزير المجاهدين الطيب زيتوني لأسرة الفقيدة وإلى رفقائها في الجهاد أصدق التعازي وأخلص المواساة سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته والرضوان ويسكنها فراديس الجنان .