عثر حراس السواحل في ساعة متأخرة من يوم أمس الخميس على جثة فتاة مجهولة الهوية في عرض البحر بالسواحل الشرقية لولاية مستغانم،حسبما كشفت عنه اليوم الجمعة المجموعة الاقليمية لهذه الهيئة.

وأوضح ذات المصدر أن الوحدات العائمة لحراس السواحل انتشلت جثة فتاة تبلغ من العمر (34 سنة) وتنحدر من ولاية مستغانم في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا على بعد 35 ميلا بحريا شمال شرق الميناء التجاري.

ويرجح أن تكون الفتاة ـ وفقا لذات المصدر- قد حاولت الهجرة السرية ليلة الخميس مع مجموعة متكونة من 11 شخصا إنطلاقا من سواحل ولاية مستغانم قبل أن ينقلب القارب التقليدي الصنع الذي كانوا على متنه في عرض البحر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقامت وحدة الميناء التابعة للحماية المدنية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المعتادة في مثل هذه الحالات بتحويل جثة الفتاة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "شي غيفارا" بمستغانم يضيف نفس المصدر.

وتعتبر هذه الحالة الثانية في ظرف 24 ساعة التي يتم فيها العثور على جثة مجهولة الهوية بعرض البحر بسواحل مستغانم بعد أن عثر صيادون مساء الأربعاء على جثة شخص في "حالة متقدمة من التعفن" وبدون رأس بسواحل بلدية بن عبد المالك رمضان (37 كلم شرق مستغانم).