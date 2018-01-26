أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، متداركا تغريدة عنصرية له على موقع تويتر، أنه لم يكن يقصد أي إساءة لبريطانيا بإعادة نشر مقاطع مصورة مناهضة للمسلمين كانت قد نشرتها قيادية في الجماعة اليمينية المتطرفة "بريطانيا أولًا".

وقال ترامب في حديث لبرنامج "صباح الخير بريطانيا" على قناة "ITV" البريطانية، إنه "سيعتذر إذا كان هؤلاء الأشخاص عنصريين" موضحا أنه "لم يكن يعلم شيئا عن الجماعة".

وأردف الرئيس الأمريكي أن " إعادة نشر المقاطع في حسابه على تويتر لم تكن نوعا من التأييد لجماعة "بريطانيا أولًا".

و كان ترامب قد أثار غضبا في بريطانيا، في نوفمبر الماضي، عندما أعاد نشر مقاطع مصورة معادية للمسلمين وهو ما أدى برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي للتدخل حيث انتقدت ما فعله.

وفي ذات السياق، أكد ترامب استعداده للاعتذار قائلا: "إذا كنت تقول أنهم أشخاص مرهبون وعنصريون، فسأعتذر بالتأكيد إذا رغبتم في ذلك".

كما طلب زعيم البيت الأبيض، الجمعة، من نظيره الرواندي بول كاغامي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي أن ينقل "تحياته الحارة" إلى القادة الأفارقة الذين استنكروا بشدة التصريحات "المهينة" بحق دولهم والمنسوبة إلى ترامب.

وأنكر ترامب استخدامه لوصف مسيء للمهاجرين الأفارقة خلال اجتماع حكومي قبل أسبوع.

وكان الاتحاد الإفريقي، قد ندد منتصف جانفي الجاري بالتصريحات "المهينة" و"المقلقة" التي تناقلتها وسائل إعلام عن ترامب بقوله إن الدول الإفريقية "حثالة".