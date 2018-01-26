عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ي ومخزنين وكمية من الذخيرة على الشريط الحدودي بتندوف الناحية العسكرية الثالثة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأكد ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود،وإثر دورية على الشريط الحدودي بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوفي ومخزنين وكمية من الذخيرة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك شاحنتين وسيارتين رباعيتي الدفع وجهاز كشف عن المعادن وكميات معتبرة من الوقود الموجهة للتهريب تقدر بـ 41910 لتر بكل من

تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق -حسب ذات المصدر-.

وأضاف البيان أنه تم حجز 384 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة بالناحية وضبط 40 كيلوغراما من الكيف المعالج من طرف حراس السواحل بمستغانم.

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتندوف وبشار وأدرار والأغواط وغرداية فيما أحبط حراس السواحل بعين تيموشنت محاولة هجرة غير شرعية لـ 48 شخصا كانوا على متن قارب تقليديي الصنع .