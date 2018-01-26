أكدت إدارة اتحاد بلعباس إمكانية استرجاع النقاط الست التي خصمت من رصيد فريقها الناشط في بطولة الرابطة الأولى في حال تسوية قضية لاعبها السابق الكونغ جيسي مايلي قبل 7 فيفري المقبل.

وصرح المدير العام للاتحاد قدور بن عياد, اليوم الجمعة, للإذاعة الوطنية بأن إدارته تلقت ضمانات من لجنة المنازعات للاتحاد الدولي (فيفا) بإعادة فتح الملف وبالتالي استرجاع النادي الجزائري لنقاطه المسلوبة منه في حال ما إذا سدد ديونه تجاه اللاعب الهولندي ذي الأصول الكونغولية, الذي كان قد لجأ إلى الهيئة الدولية من أجل الحصول على أمواله بعد تقمصه ألوان الإتحاد في 2015.

وفضلا عن الاتصالات التي تجريها مع الفيفا, فإن إدارة نادي ''المكرة'' ربطت الاتصال أيضا باللاعب المعني من أجل تسوية الخلاف بشكل ودي.

وكان مسيرو الاتحاد, الذي خسر النقاط الست الأسبوع الماضي, قد أكدوا في وقت سابق بأنهم سددوا مستحقات اللاعب المشتكي منذ فترة, ولكن الفيفا تشترط بأن يتم التسديد بالعملة الصعبة وليس بالعملة الوطنية.