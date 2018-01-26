أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الجمعة، أنه فيما يخص المتاجرة بالمخدرات "نعلم من يفعل ماذا"، مشيرا إلى أن الجزائري ليس بمنتج للمخدرات.

و في حوار خص به راديو فرنسا الدولية بث إنطلاقا من أديس أبابا و ملتقط بباريس، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في رده على سؤال حول "انقطاع" الحوار بين الجزائر و المغرب في مجال مكافحة المتاجرة بالمخدرات، أن الحوار بين البلدين "يندرج في إطار الإرادة السياسية لكلا الطرفين"، مؤكدا أن الجزائر "ليست ببلد منتج للحشيش أو المخدرات أو شيء آخر من هذا القبيل".

و قال مساهل "نحن نعمل على أن يحاول كل واحد بالوسائل التي يتوفرعليها محاربة هذه الظاهرة من أجل استقرار المنطقة.

وعلى كل واحد أن يبذل جهده دون أن تكون هناك جدالات كبيرة ونحن نعلم من يفعل ماذا و من خلف هذه الأمور والجميع يعرف ذلك"، مشيرا إلى تقارير الأمم المتحدة الـ"جد واضحة حول عمليات التهريب في العالم".

و أكد وزير الشؤون الخارجية أن هذه الظاهرة عالمية يجب التكفل بها في إطار منظمة الأمم المتحدة قصد "التصدي لهذا النوع من الآفات".

و ذكر مساهل في ذات السياق بأنه أثناء ندوة الجزائر العاصمة للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي ترأسته مناصفة الجزائر وكندا، تم التأكيد على وجود علاقة بين الجريمة المنظمة و محاربة الإرهاب.

"على الماليين تنفيذ اتفاق الجزائر "

كما صرح وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الجمعة أنه يتعين على الماليين تبني مسار تنفيذ اتفاق الجزائر، مبرزا أن الجزائر قد بذلت جهودا "كبيرة" في هذا المسار.

و أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في حديث خص به راديو فرنسا الدولية الملتقطة بباريس قائلا "بذلنا الكثير في المسار الذي أفضى إلى اتفاقات الجزائر. نحن نعتقد وسنتتمر في ذلك مثلما هو الشأن بالنسبة لليبيا، أن المشكل يخص قبل كل شيء الماليين أي كل الأطراف الموقعة، و يجب على الماليين تبني مسار تنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها"، مشيرا إلى أن الماليين "يستطيعون ذلك".

و في تصريح أدلى به على هامش اجتماع وزراء قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أعرب مساهل عن "قناعته" أنه في حال تكفل "حقيقي" بالمسار "دون تدخل" سنكون بذلك قد قطعنا أشواطا كبيرة نحو عودة السلم و الاستقرار و الحفاظ على وحدة و سيادة هذا البلد المجاور الذي نتشارك معه الكثير من الأمور".

و أضاف الوزير يقول "إذا كانت هناك إرادة مشتركة للمضي بالأمور قدما، فليكن ذلك، ونحن نعمل على تحقيق ذلك"، مؤكدا أن كل ما من شأنه تقريب وجهات النظر فهو "مرحب به".

و استرسل رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا "يواجه مالي اليوم عدة تحديات أمنية و تنموية. هناك استحقاقات وطنية. اعتقد أنه إن كان هناك أشخاص يسعون إلى لم الشمل فهذا أمر جيد لمالي".

وردا على سؤال حول الإرهابي المالي آياد أغ غالي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن هذا الأخير قد وضع في "القائمة السوداء" من طرف الأمم المتحدة و أن الجزائر التي تنفذ قرارات المنظمة الأممية تحارب هؤلاء الأشخاص، مضيفا أن آياد أغ غالي هو حليف الإرهابي بلمخطار و للأخرين حين تم اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمنطقة غاو.

و في السياق ذاته أشار الوزير أن "هناك الكثير من الأمور تقال حول أياد وحول المصالح التي تربطها علاقات به".