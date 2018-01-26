النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم, التي جرت اليوم الجمعة وتستمر غدا السبت:

الجمعة:

جمعية عين مليلة - شباب عين الفكرون 3 - 2

شباب باتنة - وداد تلمسان 1 - 0

شبيبة سكيكدة - غالي معسكر 2 - 1

مولودية سعيدة - أهلي برج بوعريريج 2 - 1

جمعية وهران - أمل بوسعادة 0 - 0

أولمبي الشلف - سريع غليزان 0 - 1

شبيبة بجاية - رائد القبة 2 - 0

السبت:

مولودية بجاية - مولودية العلمة ( 16:00 )

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 34 18

2. مولودية بجاية 32 17

--. شبيبة سكيكدة 32 18

4. أهلي برج بوعريريج 31 18

5. شبيبة بجاية 30 18

6. أولمبي الشلف 29 18

--. سريع غليزان 29 18

8. جمعية وهران 26 18

9. أمل بوسعادة 21 18

10. وداد تلمسان 20 18

--. مولودية سعيدة 20 18

12. غالي معسكر 19 18

13. رائد القبة 17 18

--. مولودية العلمة 17 17

15. شباب عين الفكرون 16 18

16. شباب باتنة 15 18

ملاحظة: هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار العقوبة المسلطة على فريق جمعية عين مليلة بخصم أربع نقاط من رصيده بسبب اشراكه للاعب معاقب خلال المباراة التي جمعته بوداد تلمسان (1-1), في حين تضاف نقطتين للوداد بإقراره فائزا في هذا اللقاء.