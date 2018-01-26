الرابطة الثانية:نتائج الجولة 18
النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم, التي جرت اليوم الجمعة وتستمر غدا السبت:
الجمعة:
جمعية عين مليلة - شباب عين الفكرون 3 - 2
شباب باتنة - وداد تلمسان 1 - 0
شبيبة سكيكدة - غالي معسكر 2 - 1
مولودية سعيدة - أهلي برج بوعريريج 2 - 1
جمعية وهران - أمل بوسعادة 0 - 0
أولمبي الشلف - سريع غليزان 0 - 1
شبيبة بجاية - رائد القبة 2 - 0
السبت:
مولودية بجاية - مولودية العلمة ( 16:00 )
الترتيب نقاط لعب
1. جمعية عين مليلة 34 18
2. مولودية بجاية 32 17
--. شبيبة سكيكدة 32 18
4. أهلي برج بوعريريج 31 18
5. شبيبة بجاية 30 18
6. أولمبي الشلف 29 18
--. سريع غليزان 29 18
8. جمعية وهران 26 18
9. أمل بوسعادة 21 18
10. وداد تلمسان 20 18
--. مولودية سعيدة 20 18
12. غالي معسكر 19 18
13. رائد القبة 17 18
--. مولودية العلمة 17 17
15. شباب عين الفكرون 16 18
16. شباب باتنة 15 18
ملاحظة: هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار العقوبة المسلطة على فريق جمعية عين مليلة بخصم أربع نقاط من رصيده بسبب اشراكه للاعب معاقب خلال المباراة التي جمعته بوداد تلمسان (1-1), في حين تضاف نقطتين للوداد بإقراره فائزا في هذا اللقاء.