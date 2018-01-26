الرابطة الثانية:نتائج الجولة 18

رياضة
26 يناير 2018 () - إ.ب/وأج
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النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم, التي جرت اليوم الجمعة وتستمر غدا السبت:

 

الجمعة: 

جمعية عين مليلة - شباب عين الفكرون     3 - 2  

شباب باتنة - وداد تلمسان                    1 - 0 

شبيبة سكيكدة - غالي معسكر                 2 - 1

مولودية سعيدة - أهلي برج بوعريريج     2 - 1 

جمعية  وهران  - أمل بوسعادة             0 - 0 

أولمبي الشلف - سريع غليزان            0 - 1

شبيبة بجاية    - رائد القبة               2 - 0   

 

         السبت: 

مولودية بجاية - مولودية العلمة     ( 16:00 )

 

         الترتيب                         نقاط         لعب

1. جمعية عين مليلة               34          18 

2. مولودية بجاية                  32          17

--. شبيبة سكيكدة                   32          18

4. أهلي برج بوعريريج          31          18

5. شبيبة بجاية                     30          18 

6. أولمبي الشلف                  29          18

--. سريع غليزان                  29          18

8.  جمعية وهران                 26          18

9. أمل بوسعادة                   21          18

10. وداد تلمسان                 20          18 

--. مولودية سعيدة                20          18 

12. غالي معسكر                 19         18 

13. رائد القبة                     17         18

--. مولودية العلمة                17          17

15. شباب عين الفكرون        16          18

16. شباب باتنة                  15          18 

 ملاحظة: هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار العقوبة المسلطة على فريق جمعية عين مليلة بخصم أربع نقاط من رصيده بسبب اشراكه للاعب معاقب خلال المباراة التي جمعته بوداد تلمسان (1-1), في حين تضاف نقطتين للوداد بإقراره فائزا في هذا اللقاء.

 

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