عمق شباب قسنطينة الفارق عن أقرب ملاحقيه إلى ثمانية نقاط كاملة بعد عودته اليوم الجمعة بفوز ثمين من تنقله إلى بلعباس لمواجهة الاتحاد المحلي بنتيجة هدفين لهدف برسم الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى.

وبهذا الفوز يرفع "السنافر" رصيدهم لـ38 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد اتحاد بلعباس عند النقطة 20.

واستغل السنافر تعثر الوصيف شبيبة الساورة الذي انقاد إلى الهزيمة أمام مضيفه فاز اتحاد البليدة أمام بنتيجة (1-0) سجله فريوي في الأنفاس الأخيرة للمقابلة.

وعلى اثر هذه النتيجة يرفع ابناء مدينة الورود رصيدهم الى 12 نقطة في المركز الاخير, في حين يتواجد أبناء الجنوب في الصف الثاني مؤقتا برصيد 30 نقطة.

وفي مقابلة اخرى واصل مولودية وهران سلسلة نتائجه الإيجابية وعاد بتعادل ثمين بهدف لكل شبكة من تنقله إلى العاصمة لمواجهة نصر حسين داي، ليرتقي الحمراوة للمركز الثالث مؤقتا بـ29 نقطة، فيما تحتل النصرية المركز السادس بـ26 نقطة.

وفي المقابلة الأخيرة عقد ندي بارادو وضعية شبيبة القبائل الذي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى بالنزول إلى الرابطة المحترفة الثانية، بعدما سقط بملعب عمر حمادي ببولوغين بنتيجة هدفين لصفر.

الخميس :

اتحاد بسكرة - وفاق سطيف 1 - 0

الجمعة :

اتحاد البليدة - شبيبة الساورة 1 - 0

نادي بارادو - شبيبة القبائل 2 - 0

نصر حسين داي - مولودية وهران 1 - 1

اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة 1 - 2

السبت 27 جانفي:

دفاع تاجنانت - اتحاد الجزائر (15:00سا )

اتحاد الحراش - اولمبي المدية (15:00سا )

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد (17:00سا )

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 38 18

2. شبيبة الساورة 30 18

3. مولودية الجزائر 29 17

--. مولودية وهران 29 18

5. اتحاد الجزائر 27 17

6. نصر حسين داي 26 18

7. وفاق سطيف 25 18

--. نادي بارادو 25 18

9. اتحاد بلعباس 20 18

10. اتحاد بسكرة 19 18

11 . دفاع تاجنانت 18 17

--. شباب بلوزداد 18 17

--. شبيبة القبائل 18 18

14. أولمبي المدية 17 17

15. اتحاد الحراش 16 17

16. اتحاد البليدة 12 18 .

ملاحظة: الترتيب يأخذ بعين الاعتبار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا), بخصم ست نقاط من رصيد فريق اتحاد بلعباس على خلفية خلافه المالي مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية, جيسي مايلي.