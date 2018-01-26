قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الجمعة أن فريقه برشلونة "على المسار الصحيح" هذا الموسم لتحقيق ثلاثية جديدة في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأن هدفه في فصل الربيع سيكون "محاولة الفوز بكل شيء".

وقال "البعوضة" في حدث ترويجي لصانع تجهيزاته الرياضية في برشلونة "الهدف هو نفسه في كل موسم، محاولة الفوز بكل شيء".

وعن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي أحرزها غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الخامسة في 2017، ليتساويا بخمسة ألقاب في قمة الترتيب، أجاب "لقد قلت ذلك من قبل، لا أهدف إلى الجوائز الفردية، بل إلى إحراز كل الألقاب. آمل في إنهاء (هذا الموسم) بأفضل طريقة. نحن على المسار الصحيح".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني، و19 عن غريمه ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، كما تأهل إلى نصف نهائي الكأس حيث سيواجه فالنسيا (1 و8 فيفري)، وثمن نهائي دوري الأبطال حيث تنتظره مواجهة صعبة مع تشلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي (20 فيفري و14 مارس).

وبدأت الصحف المحلية تتطرق لاحتمال إحرازه ثلاثية جديدة في العقد الحالي على غرار عامي 2009 و2015.

وتابع ميسي "لحسن الحظ، تسير الأمور على ما يرام. أمس (في ربع نهائي الكأس)، تخطينا عقبة صعبة بتعويض خسارتنا أمام إسبانيول، ونحن سعداء بالطريقة التي اعتمدناها، ولو أن الموسم لا يزال طويلا".

وأشاد ميسي بمدربه إرنستو فالفيردي الذي يشرف على النادي الكاتالوني منذ مطلع الموسم الحالي، بعد فترة رضخ فيها برشلونة لغريمه المدريدي في نهاية عهد المدرب السابق لويس انريكي.

وأوضح الدولي الأرجنتيني "كان المدرب الجديد واضحا منذ البداية. قال ما يتوقعه منا، فتأقلمنا مع ذلك. لم يكن ذلك مختلفا كثيرا عما كان نقوم به سابقا. أتاح لنا أن نكون أكثر قوة في الدفاع والمقدمة، نملك لاعبين ذوي نوعية عالية لصنع الفارق".

ولم يخسر برشلونة في الدوري هذا الموسم بعد 20 مباراة، وهو يستقبل الأحد الافيس السادس عشر.