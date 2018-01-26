ألقت مصالح الأمن الحضري الخامس، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض والأمن الحضري الرابع، القبض على أربعة مروجين للمخدرات، وحجزت كيلوغراماما واحدا من الكيف على مستوى حي الصديقية بمدينة البيض.



وقد باشرت المصالح الأمنية التحقيق مع الموقوفين لإنجاز ملف قضائي في حقهم وإحالتهم على العدالة بتهمة حيازة مخدرات لغرض المتاجرة.



كما وضعت فرقة مكافحة المخدرات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن عين تموشنت، حدا لنشاط مروج للمخدرات من نوع الكيف المعالج وسط الشباب بمدينة المالح.



العملية تمت بناء على معلومات وردت للمصلحة تفيد بنشاط المشتبه فيه، وبعد ترصده ومراقبة تحركاته، تم توقيفه وبعد تفتيشه ضبط بحوزته حافظة يدوية بداخلها خمس صفائح من المخدرات.



وفي المدية، أوقفت مصالح أمن دائرة بني سليمان بالمدية شخصين كانا يقومان بترويج المخدرات والسموم وسط شباب أحياء مدينة بني سليمان والمدن المجاورة لها، إثر دورية ميدانية قامت بها في الأماكن المشبوهة للمدينة وفي وقت متأخر، القبض على قاصر كان يستهلك مادة الكيف المعالج بالقرب من المركز التجاري لبني سليمان، تم العثور بحوزته على كمية من المخدرات كانت مهيأة للاستهلاك. وبعد التحقيق معه تم التعرف على هوية الشخص الذي قام ببيعها له، الذي تم توقيفه في اليوم الموالي بعد تفتيشه جسديا، حيث تم العثور بحوزته على كمية من القنب الهندي، وبلّغ على رفيقه الذي كان يموّله بهذه السموم من نفس المدينة.



وفككت، أمس، فرقة مكافحة الاتجار غير شرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية تبسة، شبكة من ثلاثة أشخاص، تحترف المتاجرة وترويج المؤثرات العقلية على مستوى الأحياء الشعبية (حي الميزاب وحي الجزيرة) مستهدف فئتي الشباب والقصر.



وضبط بحوزة الموقوفين كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بــقرابة 1000 قرص من مختلف الأنواع، إضافة إلى كمية من المخدرات.



