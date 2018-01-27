ستشهد الولايات الساحلية والواقعة قرب الساحل الغربية والوسطى أمطارا غزيرة ابتداء من ظهيرة اليوم.

وحذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية اليوم على عشر ولايات غربية ووسطى.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي تيبازة، عين الدفلى والشلف، حيث تمتد صلاحية النشرية من منتصف النهار إلى الساعة التاسعة (21:00) ليلا، غلى أن تتجاوز كمية الأمطار المتوقعة 30 ملم.

بينما تمتد صلاحية النشرية في ولايات غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، وتلمسان، من منتصف اليوم إلى غاية يوم غد الأحد على الساعة التاسعة (9:00 ) صباحا، وتتجاوز كمية الأمطار بها 30 ملم.