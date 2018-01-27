ذكرت وكالة رويترز أن السلطات السعودية أفرجت ، اليوم السبت ، عن الأمير السعودي الوليد بن طلال، بعد أكثر من شهرين من توقيفه على خلفية الحملة على الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونقلت رويترز عن مصادر من أسرة الملياردير السعودي أنه قد تم إطلاق سراحه وإنه قد وصل إلى منزله.

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من ظهور الأمير السعودي في مقابلة أجرتها معه حصريا وكالة رويترز ، في أول ظهور له منذ احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" ، حيث بدا في مقاطع الفيديو والصور التي نشرتها الوكالة عاديا ومرتاحا في إحدى أجنحة الفندق االفخم.