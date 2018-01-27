كشفت وزارة الدفاع الوطني ، اليوم السبت ، عن هوية إثنين من الإرهابيين الثمانية الذين تم القضاء عليهم يوم أمس الجمعة بخنشلة.

ويتعلق الأمر حسب بيان الوزارة بكل من " س. عبد الرحيم " المكنى بـ " المنتصر" و "ن.خالد" المدعو "شرحبيل" ، هذا الأخير الذي التحق بالجماعات الإرهابية منذ عام 2005.

وفي ذات السياق ، أورد بيان الوزارة أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت مخبأ للذخيرة يحتوي على 320 طلقة من عيارات متعددة بالأغواط ، بينما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

من جانب آخر، ضبط عناصر الدرك الوطني 16 ألف و 410 وحدة من مختلف المشروبات و2820 وحدة من مواد التنظيف بكل من الوادي وبسكرة.