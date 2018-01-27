تراجع المدرب فؤاد بوعلي عن استقالته من العارضة الفنية لشبيبة الساورة التي كان قد أعلن عنها بعد خسارة فريقه على ميدان اتحاد

البليدة (1-0) أمس ضمن الجولة ال18 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم واشترط منحه تعويضات لفسخ العقد الذي يربطه مع النادي, وفق ما استفيد اليوم السبت من إدارة فريق الجنوب الغربي.

ودخل بوعلي في مناوشات كلامية مع أنصار الشبيبة الذين تنقلوا إلى البليدة والذين طالبوه بالرحيل بعد الخسارة الثانية على التوالي لنسور بشار (1-0), حيث كانوا قد انهزموا في الجولة الفارطة أمام مستضيفهم اتحاد بسكرة.

وحسب نفس المصدر, فإن المدرب, الذي التحق بالشبيبة الصائفة الماضية, يصر على الحصول على مستحقاته إلى غاية نهاية عقده في شهر جوان, ما يحتم على إدارة الساورة التفاوض معه أملا في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين والذي بدونه لا يمكنها التعاقد مع مدرب آخر.