نظم صباح اليوم السبت، سكان مدينة بوقطب بالبيض، وقفة احتجاجية سلمية لمطالبة السلطات بإعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 6 وازدواجيته لوقف نزيف الحوادث التي أودت بأرواح الأبرياء، وأخرها مجزرة الخميس الماضي التي خلفت 17 ضحية من بينهم ثماني ضحايا من بوقطب، الخيثر ومصباح.

وتعبيرا عن قلقهم وغضبهم ولإسماع انشغالاتهم ومطالبهم قطع المحتجون الطريق الوطني رقم 6 على مستوى خط السكة الحديدية داخل المدينة وشلوا حركة سير المركبات رافعين لافتات حملت شعارات تنادي بتحقيق مطالبهم والدعوة بالرحمة لأمواتهم.

كما طالب المحتجون حضور والي الولاية ليستمع إلى مطالبهم ويقدم ضمانات حقيقية ورسمية وليس وعودا لا طائل من ورائها.

وفي اتصال لـ"الخبر" أكد رئيس البلدية أنه تنقل إلى المحتجين وحاول إقناعهم بوقف الاحتجاج لكن مساعيه باءت بالفشل بعدما تمسك المحتجون بقرارهم مطالبين بمشروع الطريق ومستشفى جديد مجهز بالوسائل والأطباء المختصين وحضور والي الولاية .

وما تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة.