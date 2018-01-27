انتقد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية ،اليوم ، موقف الأفلان الذي يعتبر خوصصة المؤسسات العمومية مساس بـ "السيادة ".



عاد عمارة بن يونس في لقاء مع منتخبي حزبه بولاية جيجل، الى الجدل الذي أثير حول قضية الخوصصة والشراكة بين القطاع العام والخاص منتقدا الخطوة التي أقدم عليها حزب الأفلان في عقد ثلاثية، غداة تنظيم الحكومة لثلاثية التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، معتبرا أن رئيس الجمهورية تدخل ، في اشارة الى "تعليمته " لوضع حد لذلك الجدل.

كما انتقد استعمال الأفلان وصف "السيادة " في تبرير رفض خوصصة المؤسسات العمومية ، مشيرا بهذا الخصوص " مالازمش يغلطونا ، في الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان أو ألمانيا لا توجد مؤسسات عمومية.