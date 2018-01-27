أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, انطونيو غوتيراس اليوم السبت بأديس أبابا أن القارة الإفريقية هي مفتاح حل مشاكل العالم في مجالات السلم و الأمن و التنمية.

وقال غوتيراس في مذكرة للصحافة عقب إبرام شراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية, "أعتقد أن القارة الإفريقية تعد حقيقة "المفتاح لإيجاد الحلول للمشاكل العالمية" في مجال السلام و الأمن و التنمية و حقوق الإنسان.

وأضاف المسؤول ألأممي الأول أن "المجموعة الدولية لن تتمكن من إحراز نجاحات في مجال التنمية إذ لم تنجح إفريقيا في تنميتها باستغلال عائد الشباب".

و ألح غوتيراس أنه إذا لم تتمكن إفريقيا من التوصل الى السلم والأمن ولم تكن قادرة على الوقاية وعلى ايجاد حل لنزاعاتها فإن المجموعة الدولية لن تتوصل إلى السلم والأمن.

كما أكد على ضرورة إقامة شراكة إستراتيجية مع إفريقيا مجددا في هذا الصدد استعداد منظمته للوقوف إلى جانب الاتحاد الإفريقي وهذا -كما قال- باحترام الزعامة الإفريقية في مجال حل المشاكل الإفريقية للمساعدة في هذا الاتجاه.

وأردف بالقول أن التعاون مع الاتحاد الإفريقي يعتبر بالفعل عنصرا استراتيجيا أساسيا من أجل أن تكون الأمم المتحدة قادرة على الاضطلاع بعهدتها مشيدا في هذا الشأن بالإنجازات الإفريقية في مجال حقوق الإنسان.

و خلص إلى القول أن "إفريقيا تعطي لنا أمثلة رائعة مثلا في مجال حقوق الإنسان واليوم نتحدث كثيرا عن الهجرة وشاهدت دوما البلدان الإفريقية تفتح أبوابها للاجئين و النازحين وهو درس ينبغي عل مناطق أخرى من العالم تعلمه".