قتل 14 جنديا ماليا وأصيب 18 آخرون بجروح اليوم السبت في هجوم على ثكنة عسكرية شمال مالي حسب مصادر عسكرية.

وذكرت المصادر ان 14 جنديا قتلوا وأصيب 18 آخرين خلال هجوم مسلح على ثكنة (سومبي) العسكرية شمال البلاد مضيفة ان خمسة جرحى نقلوا الى مدينة نيافونكي المجاورة على بعد 100 كلم جنوب غرب تمبكتو.

وأكد المتحدث باسم الجيش المالي الكولونيل داياران كوني وقوع الهجوم على معسكر الجيش, إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل.

و كان 26 شخصا قد لقوا مصرعهم قبل يومين جراء هجوم على حافلة تنقل ركابا مدنيين خلال قتال بين القوات المالية ومسلحين متشددين في منطقة يووارو بوسط البلاد.