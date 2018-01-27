حقق ناديا اتحاد الجزائر وأولمبي المدية فوزين مهمين خارج القواعد اليوم السبت في ختام مقابلات الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل أشبال المدرب ميلود حمدي استفاقتهم بعد هزيمة نصر حسين داي الاسبوع الماضي، وأطاحوا بدفاع تاجنانت بثلاثية نظيفة سجلها كل من يايا (24, 39), درفلو (26)، ما جعل اتحاد الجزائر يرتقي إلى المركز الثاني مناصفة مع شبيبة الساورة ومولدية الجزائر بـ30 نقطة، فيما تعقدت مهمة أشبال المدرب عمر بلعطوي وبقي ضمن كوكبة المؤخرة برصيد 18 نقطة.

وفي مقابلة أخرى حقق أولمبي المدية فوزا مهما من تنقله إلى العاصمة لمواجهة اتحاد الحراش بنتيجة (2-3)، وهو ما رفع رصيد أبناء التيطري إلى النقطة 20 في المركز العاشر، فيما بقي اتحاد الحراش في المركز قبل الأخير بـ16 نقطة.

وفي آخر مقابلة انتهى الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بنتيجة سلبية رغم الفرص العديد التي خلقها الفريقين خاصة من جانب أشبال المدرب كازوني، ليرفع زملاء حشود رصيدهم غلى 30 نقطة في المركز الثانين فيما حقق ابناء العقيبة نقطة مهمة رفعت رصيدهم إلى النقطة 19 في المركز 11 رفقة اتحاد بسكرة.

الخميس :

اتحاد بسكرة - وفاق سطيف 1-0

الجمعة :

اتحاد البليدة - شبيبة الساورة 1-0

نادي بارادو - شبيبة القبائل 2-0

نصر حسين داي - مولودية وهران 1-1

اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة 1-2

السبت :

دفاع تاجنانت - اتحاد الجزائر 0-3

اتحاد الحراش - اولمبي المدية 2-3

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 0-0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 38 18

2. شبيبة الساورة 30 18

-. اتحاد الجزائر 30 18

4. مولودية الجزائر 30 18

--. مولودية وهران 29 18

6. نصر حسين داي 26 18

7. وفاق سطيف 25 18

--. نادي بارادو 25 18

9. اتحاد بلعباس 20 18

--.أولمبي المدية 20 18

11. اتحاد بسكرة 19 18

--.شباب بلوزداد 19 18

13.دفاع تاجنانت 18 18

--. شبيبة القبائل 18 18

15. اتحاد الحراش 16 18

16. اتحاد البليدة 12 18 .