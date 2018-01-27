أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد أن مستقبله على راس العارضة الفنية لـ"الخضر" سيتحدد لعد العودة إلى ارض الوطن.

وقال حيواني عقب المباراة الترتيبية التي خسرها المنتخب ضد الغابون اليوم في إطار كاس أمم إفريقيا 2018 لكرة اليد " سوف أقدم حصيلة مشاركتنا في البطولة بمجرد عودتنا إلي الجزائر, سأتكلم أيضا على مستقبلي على رأس الفريق الوطني بعد عودتي إلى ارض الوطن, اعتقد ان هذه المباراة كانت بمثابة اللقاء الزائد بعد إقصائنا المر أمام انغولا في الدور ربع النهائي . لقد شعرنا بأن اللاعبين لعبوا بدون روح .الشوط الأول كان مختلفا عن الشوط الثاني . ارتكبنا أخطاء كثيرة ,فضلا على أن الحارس الغابوني لعب دورا حاسما وأنقذ فريقه من عدة أهداف".