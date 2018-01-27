مثلما كان متوقعا, لم تفوت مولودية بجاية فرصة استضافاتها لنظيرتها مولودية العلمة, اليوم السبت, في آخر مباريات الجولة 18 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، التي انطلقت يوم أمس الجمعة, لتحقق الفوز بأقل الفوارق (1-0), و تفتك بالمناسبة كرسي الريادة من جمعية عين مليلة الفائزة أمس على شباب عين الفكرون (3-2).

وجاء فوز الموب بشق الأنفس حيث استفاد من ضربة جزاء في الدقيقة (80) نفذها بنجاح اللاعب صالحي, محررا في نفس الوقت أنصار الفريق الذين اكتظت بهم مدرجات ملعب الوحدة المغاربية.

انتصار الفريق البجاوي, لم يكن في صالح الرائد السابق الذي لا زال متأثرات بخصم اربع نقاط من رصيده, حيث يحتل حاليا المركز الثاني و بفارق نقطة عن الرائد الجديد و متقدما صاحب الصف الثالث شبيبة سكيكدة, التي عانت الأمرين من أجل افتكاك فوز صعب على حساب الضيف غالي معسكر (2-1) بعدما كان متأخرا في النتيجة, خلال اللقاء الذي توقف لمدة عشرة دقائق بسبب اقتحام الانصار لأرضية الميدان وسمح هذا الفوز لأبناء مدينة "روسيكادا" بالعودة الى المنصة أما الغالي فيحتل المركز 12 بمجموع 19ن.

من جهته, حقق فريق شبيبة بجاية فوزا مهما ولكن صعبا على الضيف رائد القبة بـ(2-0) سمح له بالبقاء في السباق على الصعود بالارتقاء الى الصف الخامس وبمجموع 30 نقطة, على عكس النادي العاصمي الذي يبدو أنه الخاسر الأكبر في هذه الجولة بتراجعه الى المركز 13 بـ17 نقطة.

بالمقابل, عاد فريق سريع غليزان بفوز ثمين على ميدان اولمبي الشلف بهدف نظيف وقعه القناص نمديل, ليتقدم "السريع" الى المرتبة السادسة ب29ن, مناصفة مع منافسه الاولمبي الذي ضيع فرصة الالتحاق بالصف الثاني.

أما بالنسبة لاهلي برج بوعريرج (31ن), فقد تراجع الى المرتبة الرابعة بعد خسارته خارج الديار امام مولودية سعيدة (2-1), التي تنفست قليلا بابتعادها عن المنطقة الحمراء محتلة بذلك الصف العاشر ب20 نقطة مناصفة مع وداد تلمسان.

هذا الأخير (وداد تلمسان) لم يستغل الوضعية الصعبة التي يعيشها مستضيفه شباب باتنة, وانهزم امامه بهدف دون مقابل, وعلى الرغم من هذا الفوز إلا أن ابناء الاوارس يقبعون في ذيل الترتيب بـ15 نقطة. وفي لقاء آخر, تعادلت جمعية وهران أمام الضيف أمل بوسعادة دون أهداف, ليحتل ابناء المدينة الجديدة الصف الثامن ب26 نقطة, اما بالنسبة للأمل فيتواجد خلفه في المركز التاسع ب21 نقطة.