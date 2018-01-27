شارك الوزير الأول, أحمد أويحيى يوم السبت بأديس أبابا في أشغال الدورة العادية ال36 للشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (نيباد) بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة في ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المقررة يومي الأحد والاثنين بالعاصمة الاثيوبية.

وبعد تبليغ الحضور "التحيات الأخوية" لرئيس الجمهورية, ذكر أويحيى أن الرئيس بوتفليقة هو أحد المبادرين بالنيباد و يتابع ألية التنمية هذه ب"اهتمام خاص".

من جهته, أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي,لدى افتتاح أشغال قمة النيباد, أنه يدعم تحويل النيباد إلى وكالة تنمية افريقية في إطار إصلاح الشراكة الجديدة.

كما أعطيت الكلمة خلال الأشغال لرئيس زيمبابوي إيمارسون منانغاغوا الذي حيا الرئيس السابق لبلده روبرت موغابي واصفا إياه ب"المدافع عن القضايا الإفريقية" مضيفا أنه "بصحة جيدة ويحظى بعناية السلطات".

واستعرض الوزير الاول, أحمد أويحيى، مشاريع البنى التحية القارية التي كلف الاتحاد الأفريقي رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة بترقيتها خاصة الطريق العابر للصحراء وخط الألياف البصرية العابر للصحراء.





ولدى تدخله أمام الدورة 36 لقمة لجنة التوجيه للشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (نيباد), بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المقررة يومي الاحد والاثنين بأديس أبابا, عرض أويحيى المعطيات المتعلقة بحالة مشاريع البنى التحتية القارية التي كلف الاتحاد الأفريقي الرئيس بوتفليقة بترقيتها باعتباره أحد المبادرين بهذه الآلية.





وأكد ممثل رئيس الجمهورية بخصوص الطريق العابر للصحراء أن أشغال المحور المركزي "في طور الانتهاء" مبرزا أن "أشغال المقطع الذي يربط أساماكا وآرليت بالنيجر جارية بعد أن تم ضمان تمويلها بفضل جهد من الجزائر والنيجر لدى المانحين من خارج أفريقيا" مضيفا بأن باقي هذا الطريق بين الجزائر ونيجيريا قد تم تعبيده بالكامل.





وأشار أويحيى إلى أن الجزائر سترافق مالي في المساعي لدى المانحين من أجل تمويل الشطر المالي من هذا الطريق العابر للصحراء, مؤكدا أن أشغال المقطع التشادي من هذه البنية القاعدية الرابط بين نجامينا والحدود النيجيرية "تجري تدريجيا بتمويل من خارج القارة".



كما كشف أن الشطر التونسي من هذه الطريق قد تم استكماله.





أما بخصوص خط الألياف البصرية الممتد على طول 4.350 كم, أوضح أويحيى أن هذا المشروع "يعرف تقدما معتبرا" مشيرا إلى أن الجزائر قد "استكملت مقطعا بطول 2.650 كم من الشمال الى الجنوب".





ولدى تطرقه إلى النيجر الذي سيقطعه خط الألياف البصرية على طول 900 كم, أوضح أويحيى أن "جميع المراحل التقنية التحضيرية قد تم انجازها" و أن "لجنة لتسيير المشروع على قدم و ساق".



و أضاف أن "البنك الأفريقي للتنمية وافق بفضل المجهودات المشتركة للجزائر والنيجر على تمويل بقيمة 44 مليون اورو لإنجاز المقطع الواقع بالنيجر".

أما بخصوص نيجيريا, فأكد ممثل رئيس الجهورية أن المشروع "سيعرف تقدما على الرغم من تأخر طفيف بسبب تغير في الهيئة المكلفة بهذا الملف", موضحا أن تشاد ومالي "انضمتا إلى مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء".