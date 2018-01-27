قامت شرطة هونغ كونغ, اليوم السبت, بإجلاء ما يزيد على 1300 شخص وأغلقت طرقا رئيسية لتسهيل عمل الخبراء في إبطال مفعول قنبلة تزن ألف رطل من مخلفات الحرب العالمية الثانية تم الكشف عنها في موقع بناء بمنطقة وانتشاي.

وتم العثور على قنبلة في موقع بناء خطوط الميترو على ملتقى طريق هاربور وطريق ونوتشي بمنطقة وانتشاي, وقال عامل بناء للشرطة, اليوم, إن القنبلة التي على شكل اسطوانة كبيرة يبلغ طولها 140 سنتيمترا ويبلغ قطرها 45 سنتيمترا بينما تزن 450 كلغ, و اكتشفت على عمق 15 مترا تحت الأرض.

وقال مسؤول التخلص من القنابل بمكتب إزالة المواد المتفجرة, توني تشو - في مؤتمر صحفي- إن العبوة كانت قنبلة تزن ألف رطل ومن الممكن ان تصل شظاياها إلى مسافة 1000 أو 2000 متر, ولذلك تم إجلاء 1300 شخص من المنطقة.

وأبطلت الشرطة مفعول القنبلة في الموقع, حيث أنه لم يكن ممكنا نقلها.

وأضاف المسؤول, "لهذا قمنا بالكثير من أعمال الوقاية للتأكد من احتواء القنبلة في المنطقة."

وستبدأ عملية ازالة القنبلة الليلة وسيتم غلق الشوارع حول منطقة وانتشاي بداية من منتصف الليل.

وقالت الشرطة إن هذه العبوة خلفتها الحرب العالمية الثانية وتم اسقاطها جوا بواسطة قاذفة أمريكية في وقت ما في الفترة ما بين 1941 و1945.