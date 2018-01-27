أحرز كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء لينتفض ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من عثرته وبدايته السيئة في 2018 بفوزه 4-1 على مضيفه بلنسية ويقلص الفارق معه على المركز الثالث إلى نقطتين فقط يوم السبت.



وأرسل رونالدو حارس مرمى بلنسية نيتو في الجهة الخاطئة ليسجل هدفه المئة من ركلة جزاء مع النادي في الدقيقة 16 عقب سقوط اللاعب البرتغالي داخل المنطقة إثر هجمة مرتدة.



وعزز النتيجة بركلة أخرى عقب سقوط كريم بنزيمة داخل المنطقة إثر دفعة من مارتن مونتويا مدافع بلنسية ليحرز هدفه الثاني في المباراة والثامن في المسابقة حتى الآن بينهم أربع ركلات جزاء.



وعاد بلنسية للمباراة عندما قلص له سانتي مينا الفارق بضربة رأس في الدقيقة 58 إثر ركلة ركنية بينما تألق كيلور نافاس حارس ريال مدريد وتصدى بقدمه لمحاولة داني باريخو لإدراك التعادل.



ودخل ريال مدريد المباراة عقب إقصائه من كأس الملك أمام ليجانيس الأسبوع الماضي وافتقد القائد سيرجيو راموس ولاعب الوسط ايسكو للإصابة لكنه قدم عرضا شجاعا ودافع وهاجم بشكل جيد عبر الهجمات المرتدة.



وضمن الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو نقاط المباراة بتسديدة بقدمه اليسرى قبل النهاية بست دقائق وأضاف توني كروس الهدف الرابع ليقود فريقه للانتصار الثاني في اخر خمس مباريات بالدوري والأول خارج ملعبه منذ الفوز على خيتافي في 14 أكتوبر الماضي.



وظل ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 38 نقطة متأخرا بنقطتين عن بلنسية ثالث الترتيب وله مباراة مؤجلة لكنه لا يزال يتأخر عن برشلونة المتصدر، الذي يستضيف الافيس يوم الأحد، بفارق 16 نقطة.