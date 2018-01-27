ارتفع حصيلة قتلى انفجار سيارة إسعاف مفخخة وسط كابول اليوم السبت قتل 95 شخصا على الأقل وأصيب 158 آخرون بجروح في اعتداء تبنته حركة طالبان.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة وحيد مجروح لوكالة فرانس برس "الحصيلة بلغت الآن 95 قتيلا و158 جريحا" بعد خمس ساعات على وقوع الاعتداء الذي تبنته حركة طالبان. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 63 شخصا.

وحذر مسؤول الاتصالات في الحكومة بريالاي هلالي في وقت سابق "الحصيلة الأخيرة التي بحوزتنا هي 63 قتيلا و151 جريحا لكنها يمكن أن تتغير لأن بعض المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات في حالة حرجة".

وتبنت حركة طالبان الهجوم عبر تطبيق واتساب.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي "الانفجار مرده سيارة مفخخة"، دون إعطاء تفاصيل. من جهتها، أشارت منظمة "ايمرجنسي" غير الحكومية الإيطالية إلى سقوط خمسين جريحا نقلوا إلى مستشفى تابع لها في العاصمة الأفغانية متحدثة عن "مجزرة".

وجاء الانفجار بعد تشديد التأهب الأمني إثر هجوم استهدف فندق إنتركونتننتال قبل أسبوع. وأعلنت طالبان وقتئذ مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.