أكد سيد أحمد سليماني مدرب أولمبي المدية أن أشباله قدموا مباراة بطولة على أرضية ميدان أول نوفمبر بالحراش أمام الاتحاد المحلي وتمكنوا من العودة في النتيجة والفوز في نهاية المطاف بـ3/2 بفضل صرامة رفقاء بوشريط وحسن انتشارهم على أرضية الميدان، وفوزهم في كل الصراعات الثنائية التي مكنت الأولمبي من الاستحواذ على الكثير من الكرات، كما نوه المدرب سليماني بالدور الكبير الذي لعبه الفريق في شل كل محاولات رفقاء يونس وتضييق المساحات على مهاجمي الاتحاد، وبهذا الفوز المحقق قال سليماني أن الأولمبي وبعد الظروف الصعبة التي مر بها بعد الانهزام على أرضية ميدانه في الجولة الماضية أمام اتحاد بلعباس بسبب سوء الحظ الذي لم يكن مع مهاجمي الأولمبي فإن العودة بالنقاط الثلاث من الحراش يعد إنجازا مهما لفريقه الذي غادر مؤخرة الترتيب ليقفز إلى المركز العاشر بمجموع 20 نقطة ، معتبرا أن نتيجة اليوم هي ديكليك حقيقي لأشباله الذين سيحفزهم ومحفزا له في الجولات المقبلة بداية من لقاء المولودية المقبل.