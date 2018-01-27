توج المنتخب التونسي بلقب الدورة ال23 لكأس إفريقيا-2018 للأمم في كرة اليد بعد تغلبه على نظيره المصري بنتيجة 26-24 (الشوط الاول: 13-15) في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت, بليبروفيل (الغابون).

هذا الفوز هو العاشر للمنتخب التونسي الذي يخلف في سجل المنافسة, مصر بعد المحصل عليه في دورات 1974, 1976, 1979, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 و 2012.

بهذه المناسبة, تتوج تونس يلقبها العاشر في تاريخها محتفظة بالرقم القياسي في عدد الألقاب أمام كل من الجزائر (7 ألقاب) ومصر (6).

وعادت المرتبة الثالثة لأنغولا التي تغلبت على المغرب (29-26) في اللقاء الترتيبي متأهلة بذلك رفقة مصر و تونس لمونديال-2019 بألمانيا والدانمارك.

وشاركت عشرة منتخبات إفريقية في الموعد الغابوني من بينها الجزائر التي سجلت اسوأ ترتيب لها (سادسة) في 22 مشاركة.