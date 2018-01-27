توجد العديد من مصانع إنتاج الأجبان، في حالة شبه توقف عن العمل، وما يصاحب ذلك من قلق وسط المئات من العمال على مستقبلهم، وهذا بسبب تأخر الإمضاء على تصاريح استيراد المواد الأولية منذ حوالي ثلاثة أشهر. ويذكر عدد من مصنّعي الأجبان، أن مشكل التأخّر يعود لعدم الاستقرار في مديرية المصالح البيطرية على مستوى وزارة الفلاحة، المسؤولة عن منح مثل هذه التصاريح الخاصة بالمواد الأولية التي لا تدخل ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي تم الإعلان عنها مؤخرا.



