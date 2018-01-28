قتل جندي باكستاني من قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة السبت على يد "اعضاء في جماعة مسلحة" في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما اعلن متحدث باسم الامم المتحدة.

وقال متحدث أممي إن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش "يدين قتل جندي باكستاني من قوات حفظ السلام... في كمين" في اقليم جنوب كيفو المضطرب في شرق الكونغو الديموقراطية.

واكد المتحدث اصرار الامم المتحدة على الاستمرار في التصدي للتحديات الامنية التي تواجهها البلاد، على الرغم من التوتر القائم مع الحكومة.

والجمعة قال رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا ان بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو) لم "تقم باجتثاث" اية مجموعة مسلحة خلال نحو 20 عاما.

وحذر كابيلا البعثة بعدم اعتبار البلاد "تحت رعاية الامم المتحدة"، مؤكدا انه يريد "توضيح علاقاتنا مع بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية".

وتنتشر بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في الكونغو الديموقراطية منذ 1999، وهي تعتبر اكبر البعثات الاممية لحفظ السلام واكثرها كلفة.

وتعاني الكونغو الديموقراطية، البلد الكبير الغني بالمعادن، من الفقر، وتشهد ازمات سياسية وعرقية، كما ان الجزء الاكبر من شرق البلاد يشهد نزاعا بين جماعات مسلحة على فرض النفوذ والاستفادة من الموارد.