أعلن خفر السواحل الإيطالي ،أمس السبت، أنه تم إنقاذ نحو 800 مهاجر في البحر المتوسط عند محاولتهم الوصول إلى أوروبا إضافة إلى انتشال جثتين.

وجاء في بيان لخفر السواحل بأنه جرى انتشال المهاجرين من زورقين مطاطين وقارب صغير خلال خمس عمليات إنقاذ منفصلة.

وقال إن طائرتي هليكوبتر تابعتين للبحرية الإيطالية استخدمتا في إحدى عمليات الإنقاذ لانتشال سبعة أطفال.

وحسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة فإن عدد من لقوا حتفهم خلال محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا في السنوات الأربع الماضية يتجاوز 20 ألف شخص وهو ما يجعل تلك المنطقة الأكثر فتكا بالمهاجرين حول العالم.