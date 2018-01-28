تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية المدية رفقة أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية بزيوش لبلدية من أجل إسعاف ستة أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا لاختناق بالغاز.

الضحايا الذين يقطنون بحي لاقواص بوسط مدينة المدية، تتراوح أعمارهم مابين 04 سنوات و 38 سنة.

وقد بدت عليهم أعراض الغثيان وضيق التنفس، وآلام في الرأس، وذلك جراء استنشاقهم للغاز المنبعث من مسخن الماء.

ليتم تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف بالمدية.