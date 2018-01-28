قُتلت امرأة أمريكية، أمس السبت ، برصاص الشرطة ، بعد محاولتها دهس عنصري أمن بمدينة جاكسون التابعة لولاية مسيسبي الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أن الواقعة جرت حينما تجاوزت امرأة شابة تبلغ من العمر 21 عاما إشارة مرور، وحاولت دهس عنصري شرطة بسيارتها.

وأضاف ذات المصدر أنها حاولت الفرار بعد أن تم إيقافها من طرف الشرطة ، فتراجعت بسيارتها إلى الوراء لتقودها مباشرة نحو الشرطيين، فتم إطلاق النار عليها مباشرة لتُردى قتيلة على الفور.

وصرحت شرطة مدينة جاكسون في بيان رسمي "الواقعة أسفرت عن إطلاق الرصاص على قائدة السيارة بعد أن حاولت دهس رجلي شرطة"، دون أن تورد تفاصيل أكثر حول الواقعة.