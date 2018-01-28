اتهم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتانياهو بولندا بإنكار التاريخ بعد أن أقر برلمانها قانونا يجرّم أي إشارة إلى ما يسمى "مخيمات الموت النازية" في البلاد على أنها بولندية.

وقال نتانياهو في بيان إن "القانون لا يستند إلى أي أساس، انأ أعارضه بشدة، ليس بإمكان احد تغيير التاريخ والهولوكوست لا يمكن إنكاره".



وأعلنت وزارة الخارجية الصهيونية أنها استدعت الأحد القائم بالأعمال البولندي.

ورد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عبر تويتر في وقت ليلة السبت وقال ""أوشفيتز-بيركينو" ليس اسما بولنديا و "اربيت ماخت فراي" ليست عبارة بولندية"، في إشارة إلى الاسم على بوابة المعسكر النازي السيء السمعة والعبارة بالالمانية التي تعني "العمل يحررك".