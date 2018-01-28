لم يدخر رئيس نادي أنجي الفرنسي، السعيد شعبان، جهدا في توجيه انتقادات لاذعة للاعب وللمسير الجزائري، وأعطى الانطباع بأنه "ندم" لتعامله مع ما هو آت من البطولة الجزائرية.

وبدا الفرانسكو جزائري، رئيس نادي أنجي، تحت الصدمة بسبب قضية يوسف بلايلي، بسبب إقدام الأخير على منح موافقته للعب للمولودية دون إذن فريقه والتقاطه صورة بألوان العميد، إلى جانب "اقتحام" كمال قاسي السعيد أبواب النادي دون سابق إنذار طالبا خدمات اللاعب.

وقال شعبان: "لم يكن لائقا ما قام به مسؤول مولودية الجزائر، لقد قدم دون سابق إنذار، وطلب خدمات بلايلي، رغم أننا لم نتفق على أن يحضر إلى فرنسا، لقد كان حرا في السفر، لكن لم يكن لائقا التعامل بتلك الطريقة"، ليضيف: "بلايلي أخطأ كثيرا حين التقط صورة بألوان المولودية، ثم إن اللاعب أصر على اللعب في الفريق الأول رغم أنه لم يكن جاهزا، من منظور المدرب".

ولم يتوقف شعبان عند ذلك، بل انتقد والد بلايلي كثيرا، وأوضح بأنه أثر كثيرا على ابنه سلبيا، مشيرا: "لا أريد رؤية والد بلايلي حتى في الأحلام"، قبل أن يقرر تحويل اللاعب إلى الترجي، رافضا عرضي اتحاد ومولودية الجزائر.