دعت القيادة السياسية والعسكرية لقوات الحماية الكردية الحكومة السورية إلى التدخل في عفرين لمواجهة العملية التركية شمال سوريا.

وذكر بيان لقوات الحماية أنها طالبت الجيش السوري وقيادته بالتدخل في عفرين لحماية الأكراد، الذين يعتبرون جزءاً من النسيج السوري، مشيرة إلى أنها ستعمل مع الحكومة للتصدي للقوات التركية.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن القوات التركية يمكنها التقدم في الأراضي السورية إلى مدينة إدلب.

وأكد أردوغان أن العملية العسكرية في عفرين مستمرة، مضيفاً إلى أن الشعب التركي دعم عملية عفرين مثلما توحدت صفوفه ضد محاولة الانقلاب عام 2016.

وكانت أنقرة قد بدأت، الأسبوع الماضي، عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا وأطلقت عليها اسم "غصن الزيتون".