أعلن وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اليوم الاحد، للصحافة على هامش ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لإضراب الثمانية أيام التاريخي، بالجزائر العاصمة، انه يوجد اقتراحات جديدة ستسلمها الجزائر للجانب الفرنسي التي تتعلق بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر.

و قال زيتوني انه سيتم تحضير اجتماع للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، والتي سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي.

وأوضح الوزير في سياق التعويضات أنها تمس الجماعات والأفراد المتضررين من الاشعاعات النووية بالإضافة إلى المحيط الذي يفوق 100 كلم مربع من الأراضي.

و صرح زيتوني عقب حديث رئيس المتحف الفرنسي للتاريخ الطبيعي الذي أكد استعداد فرنسا لمرافقة عملية إعادة 41 جمجمة لشهداء المقاومة إلى الجزائر،أنه سيكون هناك بحث مع الجانب الفرنسي في هذا الملف.