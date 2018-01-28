قدم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إلى مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية نحو 1000 كتاب من الجزائر التي تشارك بدورها كضيفة شرف في الطبعة الـ 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي افتتحت أمس السبت بالعاصمة المصرية حسب ما نقلته وسائل اعلامية محلية.

وستهدي مكتبة الاسكندرية للجزائر مجموعتين من إصدارتها "تقديرا لمبادرات وزارة الثقافة للتعاون مع مكتبة الإسكندرية" حسب بيان للمكتبة.

و ذكر نفس المصدر، أن المكتبة مع نهاية 2018 ستنتهي من مشروع كتاب "الجزائريون في مصر" للدكتور حسام عبد المعطي حول تاريخ العائلات الجزائرية التي استقرت في مصر منذ العصر العثماني.

و أضاف ميهوبي في تصريح له على هامش جولته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب"أن المعرض أرسى قواعد التواصل الثقافي العربي" مشيرا إلى أن هذه التظاهرة الادبية "ستمكن القراء في مصر والوطن العربي من الاطلاع على ثقافات اخرى من مختلف دول العالم".

وتتواصل فعاليات الدورة 2018 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الى غاية 10 فيفري بمشاركة 27 دولة منها 17 دولة عربية.