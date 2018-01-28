شب ، اليوم الأحد، حريق على مستوى مكتب مديرية بريد الجزائر بالدار البيضاء، دون تسجيل ضحايا، حسب ما أفاد به الملازم الأول خالد بن خلف الله، المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أن حريقا شب اليوم على مستوى مكتب بريد الجزائر الواقع بالطابق الرابع من مركز الأعمال ببلدية الدار البيضاء الذي يتكون من 12 طابقا، وذلك في حدود الساعة الواحدة زوالا و 13 دقيقة دون تسجيل ضحايا.

فيما تم نقل حارس المكتب بعد استنشاقه للدخان الكثيف نحو مستشفى زميرلي بالحراش لتلقي الإسعافات.

وأضاف بن خلف الله أن عناصر الحماية المدنية تمكنت بسرعة من السيطرة على الحريق وتفادي تصاعد النيران نحو باقي الطوابق، مشيرا إلى أنه تم التسخير للعملية ثلاث شاحنات إطفاء، وشاحنة ذات سلالم وكذا سيارة إسعاف.

من جهة أخرى، أوضح الملازم الأول بن خلف الله أن سبب اندلاع الحريق مازال مجهولا، في حين قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق.