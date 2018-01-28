أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي اليوم الأحد بولاية تبسة بأن المساحات الفلاحية المسقية على

المستوى الوطني "ستقفز إلى 2 مليون هكتار مع نهاية السنة الجارية" مقابل 1,3 مليون هكتار حاليا.

وأوضح الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش معاينته مستثمرة فلاحية مختصة في إنتاج الحبوب بمنطقة "مشنتل" ببلدية الشريعة في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية من شأنها زيادة إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية على المستوى الوطني خاصة البقوليات و الخضر والفواكه.

وأضاف السيد بوعزغي أن البرنامج المسطر لهذا الغرض يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع الإنتاج الفلاحي مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المسقية التي سيتم بلوغها في "آفاق نهاية سنة 2018 سيوجه 600 ألف هكتار منها لزراعة الحبوب على غرار القمح والشعير".