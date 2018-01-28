ضبط أفراد الدرك الوطني لمقاطعة بوفاريك في البليدة، ما قيمته 26 مليون و500 سنتيم مزورة كانت بحوزة شخص يبلغ من العمر 38 سنة.

المشتبه فيه تم توقيفه على مستوى محطة القطار القديمة لمدينة بوفاريك، حيث كان على متن سيارة نفعية، حيث ضبط بحوزته على 84 ورقة نقدية مزورة على شكل أوراق بنكية خضراء من صنف ألفين دينار إضافة إلى 97 ورقة أخرى مزورة على شكل أوراق بنكية من صنف ألف دينار جزائري، تحمل جميعها نفس الرقم التسلسلي.

وبعد إتمام جميع الإجراءات الأمنية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، فيما تم فتح تحقيق في القضية للكشف عن مصدر تلك الأوراق النقدية المزورة.