وافقت اللجنة الأولمبية الدولية أمس السبت على تسجيل 169 رياضيا روسيا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 25 فبراير المقبل .

وذكرت وكالة (أنترفاكس) الروسية نقلا عن المكتب الصحفي للجنة الأولمبية أنه سيتم السماح لهؤلاء الرياضيين بالمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية العالمية تحت راية العلم الأولمبي وذلك بعد إيقاف روسيا "بسبب فضيحة تنشيط ممنهج برعاية الدولة"يحسب تقول به اللجنة الدولية .

وفي سياق متصل قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاس بوزدنياكوف في تصريح صحفي "لقد تمت الموافقة على مشاركة 169 رياضي روسيي لكن لسوء الحظ لم يتم إدراج الرياضيين البارزيني وضمنهم أسطورة المسافات القصيرة فيكتور اهني وبطل البياتلون أنطون شيبوليني والمتزلج سيرغي اوستيوغوف".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو قد أكدي مؤخراي أن نحو 200 رياضي روسي "نظيفين" سيشاركون في أولمبياد بيونغ تشانغي وذلك بعد اعلان اللجنة الأولمبية الروسية أنها اقترحت لائحة من 500 رياضي.

وحسب تقرير للمحقق الكندي ريتشارد ماكلارين سجل في روسيا عملية استعمال ممنهج للمنشطات يخاصة في الفترة ما بين 2011 و 2015 ي وفي المقابل استبعدت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا من أولمبياد 2018 الشتويي في سابقة في تاريخ الهيئة الأولمبية العليا لكنها قررتي في المقابل السماح للرياضيين الروس "النظيفين" بالمشاركة تحت العلم الأولمبي.

وأدت فضيحة المنشطات الى استبعاد عدد من الرياضيين الروس من دورة الالعاب الأولمبية الصيفية في 2016 بريو دي جانيرو واستبعادهم بالكامل عن مونديال ألعاب القوى يالذي نظم العام الماضي في لندن.