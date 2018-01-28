وافقت اللجنة الأولمبية الدولية أمس السبت على تسجيل 169 رياضيا روسيا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 25 فبراير المقبل .

وذكرت وكالة (أنترفاكس) الروسية نقلا عن المكتب الصحفي للجنة الأولمبية أنه سيتم السماح لهؤلاء الرياضيين بالمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية العالمية تحت راية العلم الأولمبي وذلك بعد إيقاف روسيا "بسبب فضيحة تنشيط ممنهج برعاية الدولة"حسب اللجنة الدولية .

وفي سياق متصل قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاس بوزدنياكوف في تصريح صحفي "لقد تمت الموافقة على مشاركة 169 رياضيا روسييا لكن لسوء الحظ لم يتم إدراج الرياضيين البارزين وضمنهم أسطورة المسافات القصيرة فيكتور آهني وبطل البياتلون أنطون شيبوليني والمتزلج سيرغي أوستيوغوف".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو قد أكد، مؤخرا، أن نحو 200 رياضي روسي "نظيفين" سيشاركون في أولمبياد بيونغ تشانغ، وذلك بعد إعلان اللجنة الأولمبية الروسية أنها اقترحت لائحة من 500 رياضي.

وحسب تقرير للمحقق الكندي ريتشارد ماكلارين سجل في روسيا عملية استعمال ممنهج للمنشطات وبخاصة في الفترة ما بين 2011 و 2015 ، وفي المقابل استبعدت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا من أولمبياد 2018 الشتوي، في سابقة في تاريخ الهيئة الأولمبية العليا لكنها قررت، في المقابل السماح للرياضيين الروس "النظيفين" بالمشاركة تحت العلم الأولمبي.

وأدت فضيحة المنشطات إلى استبعاد عدد من الرياضيين الروس من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2016 بريو دي جانيرو واستبعادهم بالكامل عن مونديال ألعاب القوى الذي نظم العام الماضي في لندن.