أصدرت منظمة المرأة العربية مؤخراً كتابا بعنوان "المرأة العربية في الأمم المتحدة", يكشف جانبا مهماً من نشاط ونجاحات المرأة العربية في المجال العام, وتحديداً ما يتعلق بحضور المرأة العربية داخل الأمم المتحدة وتوليها عددا من المناصب المرموقة داخل هذه المؤسسة الدولية .

وأوضحت المنظمة - في بيان أصدرته اليوم الأحد أن الكتاب يلقي الضوء على أكثر من 50 سيدة من السيدات العربيات, ويأتي في صورة مجموعة من الأسماء مرتبة ترتيبا أبجديا , ويستعرض المناصب التي شغلتها كل سيدة داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, ويكشف عن وصول بعض السيدات العربيات إلى مناصب عليا ورفيعة بالمنظمة الأممية.