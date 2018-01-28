أوقفت قوات الشرطة بأمن ولاية تمنراست مؤخرا شخصين مشتبه فيهما في تزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول، كما أورده اليوم الأحد بيان من المديرية العامة للأمن الوطني .

وأوضح ذات البيان أن "حيثيات هذه القضية تعود إلى استغلال عناصر الشرطة بالفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لمعلومات مؤكدة حول وجود شخصين مشتبه فيهما يقومان بعملية نسخ وتزوير الأوراق النقدية واستعمال المزور في وثائق أجنبية" .

على اثر ذلك "باشرت الضبطية القضائية تحرياتها بتكثيف دوريات المراقبة بمختلف أحياء وشوارع المدينة حيث تم توقيف المشتبه فيهما وضبط 2900 ورقة مهيأة بحجم وقياسات الأوراق النقدية العادية مطلية بمواد سائلة وبودرة خضراء اللون و800 ورقة بحجم قياسات الأوراق النقدية العادية مطلية ببودرة سوداء اللون فضلا عن أدوات استعمال في تزوير وتقليد الأوراق النقدية".

من جهة أخرى وفي إطار مواصلة الجهود للتصدي لكل أشكال البيع غير القانوني لاسيما المشروبات الكحولية "تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية عين الدفلى من حجز 744 وحدة من مختلف أنواع وأحجام المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية".

وتعود وقائع هذه القضية إلى استغلال عناصر الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بجندل ولاية عين الدفلى لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص المشتبه فيهم بنقل كمية من المشروبات الكحولية بدون فواتير على متن مركبة نفعية وبعد اتخاذ كافة التدابير الأمنية للترصد للمركبة بمدخل المدينة تم توقيف المشتبه فيه واخضاع مركبته للمراقبة الإدارية والأمنية حيث عثر على متنها 744 وحدة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع في السوق السوداء.