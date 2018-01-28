أوقفت قوات الشرطة بأمن ولاية تمنراست مؤخرا شخصين مشتبه فيهما في تزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول, كما أورده اليوم الأحد بيان من المديرية العامة للأمن الوطني .

وأوضح ذات البيان أن "حيثيات هذه القضية تعود الى استغلال عناصر الشرطة بالفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لمعلومات مؤكدة حول وجود شخصين مشتبه فيهما يقومان بعملية نسخ وتزوير الاوراق النقدية واستعمال المزور في وثائق أجنبية" .

على اثر ذلك "باشرت الضبطية القضائية تحرياتها بتكثيف دوريات المراقبة بمختلف أحياء وشوارع المدينة حيث تم توقيف المشتبه فيهما وضبط 2900 أوراق مهيأة بحجم وقياسات الاوراق النقدية العادية مطلية بمواد سائلة وبودرة خضراء اللون و 800 ورقة بحجم قياسات الاوراق النقدية العادية مطلية ببودرة سوداء اللون فضلا عن أدوات استعمال في تزوير وتقليد الاوراق النقدية".

من جهة أخرى وفي اطار مواصلة الجهود للتصدي لكل أشكال البيع غير القانوني لاسيما المشروبات الكحولية "تمكنت عناصر الشرطة القضائية لامن ولاية عين الدفلى من حجز 744 وحدة من مختلف انواع وأحجام المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية".

وتعود وقائع هذه القضية الى استغلال عناصر الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ب "جندل" ولاية عين الدفلى لمعلومات مفادها قيام أحد الاشخاص المشتبه فيهم بنقل كمية من المشروبات الكحولية بدون فواتير على متن مركبة نفعية وبعد اتخاذ كافة التدابير الامنية للترصد للمركبة بمدخل المدينة تم توقيف المشتبه فيه واخضاع مركبته للمراقبة الادارية والامنية حيث عثر على متنها 744 وحدة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع في السوق السوداء.