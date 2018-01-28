انضم توفيق زغدان المدافع السابق لنادي مولودية الجزائر و اتحاد الجزائر, الناشطان في الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم, إلى صفوف نادي لوكوموتيف بلوفيدف البلغاري, حسبما نقلته اليوم الأحد الصحافة المحلية, دون الكشف عن مدة العقد.

و يلتحق الظهير الأيسر الجزائري بالفريق البلغاري الذي يحتل المركز التاسع في بطولة الدرجة الأولى المحلية, قادما من نادي سودون اردينيس (الدرجة الرابعة الفرنسية), الذي وقع له منذ شهر أوت 2018, عقب تجربة قصيرة لدى اتحاد الجزائر.

و اكتفى زغدان (25 سنة), ببعض المشاركات مع تشكيلة "أبناء سوسطارة" في نهاية الموسم الماضي, ما دفع بإدارة الاتحاد لوضعه ضمن قائمة المسرحين.

و سبق للاعب المغترب أن لعب ضمن فريق مولودية الجزائر التي توج معها بلقبين لكأس الجمهورية سنتي 2014 و 2016.

و غادر زغدان فريقه سودون اردينيس, في وقت يحتل فيه مركز الصدارة (المجموعة الثالثة) برصيد 33 نقطة, و يبدو أنه في الطريق الصحيح لتحقيق الصعود.