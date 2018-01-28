سجلت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للمفتشية الجهوية لشرطة الغرب خلال سنة 2017 على مستوى المنطقة الغربية حوالي 887 قضية اختفاء أطفال لعدة أسباب عائلية و دراسية حسبما علم اليوم الأحد خلال حصيلة نشاطات المفتشية المذكورة.

وقد سجلت المصلحة المذكورة على مستوى 12 ولاية من غرب الوطن حوالي 887 قضية اختفاء قصر تم العثور على 879 منهم فيما يبقى 8 أطفال من المبحوث عنهم وفق عميد الشرطة بودكارة مختار نائب رئيس المصلحة المذكورة.

واعتبر المتحدث أن الثمانية أطفال المبحوث عنهم لا يعني بالضرورة أنهم لا زالوا مختفين بل يمكن أنه عثر عليهم من طرف أهاليهم دون أن يتفطن هؤلاء إلى ضرورة العودة إلى مصالح الشرطة و الإبلاغ عن إيجاد الطفل من أجل إقفال القضية.

وتعود أهم الأسباب التي أدت إلى اختفاء الأطفال لأسباب العائلية بالدرجة الأولى الى طلاق الوالدين أو العنف من جانبهم إضافة الى الأسباب المدرسية كالتسرب المدرسي و النتائج المدرسية السيئة و كذا المغامرات العاطفية.

وقد سجل الرقم الأخضر 104 الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطن للتبليغ عن حوادث اختفاء و اختطاف الأطفال حوالي 1.418 مكالمة خلال سنة 2017 كلها خاصة بحالات اختفاء فيما لم يسجل اي تبليغ عن اختطاف حسب ذات الحصيلة.

وعن الجرائم الأخرى سجلت ذات المصلحة 14.431 قضية مساس بالأشخاص و 14.730 قضية مساس بالممتلكات على المستوى الولايات الإثني عشر للناحية الغربية منها قضايا سرقة السيارات و الدراجات النارية حيث تم تسجيل سرقة 316 سيارة و استرجاع 200 منها و سرقة 621 دراجة نارية و استرجاع 224 منها.

وقد سجلت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمفتشية الجهوية لشرطة الغرب خلال السنة الفارطة حوالي 44.224 قضية مختلفة قامت بمعالجة 36.957 منها اي بنسبة معالجة تقدر ب 5ر83 بالمائة.